У Польщі спустили на воду шхуну, яку збудували безхатченки. Назвали вітрильник "Отець Богуслав". На честь священника, який 14 років тому ініціював цей проєкт. Щоб інтегрувати безпритульних до суспільства. Куди вирушить цей корабель - розповість Ольга Жидецька.

Капітан вітрильника "Отець Богуслав" піднімає прапор на 18-тиметровій щоглі. Екіпаж радісно приймає гостей на палубі. Цей день особливий для всіх. Він вінчає старання сотень людей, які впродовж 14ти років будували, допомагали та вірили, що їхня праця недаремна.

Цей проєкт для безхатченків ініціював місцевий священник колишній морський інженер. Так він хотів залучити до роботи й дати надію людям, які за примхою долі опинилися на самісінькому дні. До завершення будівництва панотець не дожив. Щоб ушанувати пам'ять - шхуну назвали його іменем.

Вальдемар Жезницький, капітан вітрильника "Отець Богуслав":

Кожен човен, як і людина, унікальний. Ця шхуна справді єдина у своєму роді, адже немає у світі іншого такого корабля, спорудженого людьми, для яких це будівництво було б сенсом життя.

Будували вітрильник, як кажуть, усім миром. Доброчинці пожертвували деревину для щогл, сталеві листи для обшивки та вісім тонн свинцю - для кіля. Серед безхатченків знайшлися майстри корабельної справи. Допомагати їм приходили скаути, волонтери та мешканці варшавського притулку. Робота поволі, але просувалася.

Славомир Михальський, колишній зварювальник верфі:

У нас не було технічних засобів, які зазвичай застосовують на верфях - кранів чи навантажувачів. Ми мали лише прості інструменти - зварювальний пальник, молотки, ножиці для листового металу та шліфувальні машини.

Корабель спустили на воду, однак не всі роботи завершені. Ремонту потребує старий мотор від рибальського човна. Для повноцінного плавання ще бракує системи навігації, електричного та захисного обладнання. Однак для багатьох учасників будівництва - мета вже досягнута.

Марек Метрак, колишній безпритульний:

Цей проєкт радикально змінив моє життя. Я зрозумів: якщо я щось починаю, то обов'язково закінчу. У мене ніби нова молодість. Мені 74, але почуваюся на 35. Я тепер незалежний, як цей човен, котрий спустили на воду. Тепер маю затишну квартиру й пишу книжки.

Екіпаж "Отця Богуслава" щасливий і впевнений - попри всі труднощі втілить ще одну мрію - виведе шхуну в море. Для цього потрібно здійснити 418-кілометрову подорож Віслою до порту Гданська.