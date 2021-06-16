RAU EXPO 2021: У Києві готуються відкрити один із найбільших в Україні ТРЦ [ Редактировать ]
Антикризове управління та швидке перетворення в умовах пандемії. У Києві стартувала найбільша в Україні виставка рітейлу та девелопменту. Цьогоріч участь у ній взяли понад тисяча учасників.
Про що говорили та які проєкти представляли - далі.
"Давайте не після карантину!" - це гасло цьогорічної виставки рітейлу та девелопменту RAU EXPO. Простіше кажучи - підприємницької діяльності, спрямованої на створення об'єктів нерухомості та організації торгівлі. Підприємці збираються вже уп'яте. Організатори кажуть - тема на часі. Бо пандемія сильно вдарила по бізнесу.
Оксана Приходько, організатор виставки:
Двадцятий рік якось справилися, вирулили. А зараз необхідно розуміти, як рухатися далі: чи іде все на покращення, чи будуть якісь нові виклики. І компанії діляться - які стратегії вони обрали на 2021 рік.
На виставці компанії, які навіть в умовах корона кризи втілили свої проєкти у життя. Приміром, торговельно-розважальний центр "Respublika park" у Києві. Його будівництво розпочали у 2012-му. І тепер, один із найбільших в Україні ТРЦ готують до відкриття.
Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ "Respublika park":
Это самый амбициозный и самый ожидаемый проект на рынке Киева. Наш проект станет центром современной жизни мегаполиса. Общая площадь нашего проекта - 300 тысяч кв.м. Развлекательная составляющая, в том числе будет представлена совершенно новым, инновационным центром развлечений, расчитаным на всю аудиторию.
Понад півтисячі магазинів, велика фуд-зона і справжня оаза - парк із двох тисяч видів рослин. "Respublika park" вже отримав документ про введення об'єкту в експлуатацію.
Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ "Respublika park":
Сочетание современной концепции, природного дизайна, продуманного и максимально широкого набора арендаторов, качественного сервиса и вдохнавляющей атмосферы - это и есть наше конкурентное преимущество, которое обеспечит нашему проекту узнаваемость и, я уверена, - успех.
Відвідувати ТРЦ "Respublika park" за день зможуть близько 60 тисяч людей. Відкрити комплекс планують у кінці цього року.
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