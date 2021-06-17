Місячна норма дощу за сім годин. Справжній потоп пережив цієї ночі Маріуполь. До аномальної зливи додався ще й ураганний вітер.

Стихійне лихо, крім Приазов'я, прокотилося ще центральними областями України. Наслідки бачили мої колеги.

Від підтоплення вже другий тиждень страждають мешканці приватного сектору в Дніпрі. У водяному полоні досі двадцять три будинки. Після рясного дощу вкотре затопило подвір'я Ніни Тимофіївни. Пенсіонерка вдома ходить лише у високих чоботах. Каже, від води потерпає і вона, і домашня птиця.

Пішов дощ і все залило. А туди все глибше і глибше, три курки вже потонуло.

Усе через річку Гнилокіш, яка протікає поруч із домогосподарствами. Під час опадів вона розливається й затоплює людські обійстя.

Це зроблено, знаєте як раньше для стека у Гнилокиш отой, але воно десь забито. Вода вся собирається у корито. Та це ще поменьшало, а то вообще.

Рівень води в річці намагаються знизити рятувальники. Зливають воду в найближчі каналізаційні колодязі. Людські подвір'я рятують за допомогою потужних мотопомп. За добу відкачують понад сорок тисяч кубометрів води.

Едуард Горбачов, заступник начальника ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:

Для ліквідації наслідків негоди від головного управління ДСНС у Дніпропетровській області задіяно 2 насосні станції і 12 одиниць мотопомп, які працюють у різних районах міста.

Затопило й Маріуполь. Злива з грозою накрила місто вночі. Вулиці перетворилися на потоки. Водії автівок застрягали просто посеред вулиць. Декого доводилося рятувати за допомогою спецтехніки. Сильні пориви вітру завалили кілька дерев.

Житлові будинки та електрощитові у воді. Майже в усіх районах міста аварійно відімкнули електрику. Вода в Азовському морі піднялася на п'ятнадцять сантиметрів і подекуди затопила узбережжя. Кілька відпочивальників застрягли просто посеред лиману.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із громадськістю ДСНС України в Запорізькій області:

У пастку потрапили 3 дорослих та п'ятеро дітей від 9 до 14 років через нагінні хвилі вони не могли покинути пастку тобто море злилося з лиманом і відрізало їх від суходолу на спецавтомобілі бійці ДСНС перевезли їх на поруч розташовану базу.

Вирувала негода й в Олександрії, на Кіровоградщині. Там за кілька годин випала місячна норма опадів. Підтопило десяток приватних будинків. На допомогу прийшли рятувальники. Вони мотопомпами відкачували воду з осель.