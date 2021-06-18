Коронавірус забрав життя чотирьох мільйонів землян [ Редактировать ]
Кількість померлих від Ковіду у світі перетнула позначку в чотири мільйони. З них майже половину смертей зафіксували протягом останніх п'яти місяців.
Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії, Росії і Мексиці. За останню добу в світі понад 385 тисяч нових випадків Ковід-19. Найбільше - в Бразилії, Індії та Колумбії.
Спалах коронавірусу в американському посольстві в Афганістані. 114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу. Водночас, за добу в світі одужало понад 390 тисяч.
У Франції дозволили не носити маски на вулицях, а Німеччина готова приймати вакцинованих туристів з-за меж ЄС.
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