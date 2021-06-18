В пятницу, 18 июня, Верховная Рада Украины приняла к сведению отчет правительства о выполнении государственного бюджета на 2020 год.

"За" проголосовали 232 народных избранника.

Согласно постановлению, фактические макропоказатели экономического и социального развития Украины за 2020 год существенно отличались от их прогноза, учтенного при утверждении государственного бюджета, и были несколько отличными от уточненного прогноза, подготовленного в связи с влиянием на мировую экономику и экономику Украины негативных факторов (прежде всего пандемии COVID-19 и карантина).

По предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт за отчетный период составил 4.194,1 млрд гривен (при прогнозе 4.510,8 млрд гривен и уточненном прогнозе 3.985,5 млрд гривен) и произошло его реальное падение на 4 процента (при прогнозе роста на 3,7 процента и уточненном прогнозе падения на 4,8 процента).

Индекс потребительских цен (декабрь 2020 года к декабрю 2019-го) составил 105 процентов при прогнозе 105,5 процента и уточненном прогнозе 111,6 процента. Реальная заработная плата выросла на 7,4 процента по сравнению с 2019 годом при ее прогнозном росте на 10,1 процента и уточненном прогнозном уменьшении на 4,5 процента.

По оценке Счетной палаты, различия отдельных фактических макропоказателей от прогнозных привели к недопоступлению 74,6 млрд гривен доходов и одновременно к уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 37,3 млрд гривен.

Подчеркивается, что закон о госбюджете впервые в истории Украины одобрили за полтора месяца до начала планового бюджетного периода, но в течение года принято 17 законов о внесении изменений в бюджет. Значительное количество таких изменений показателей госбюджета в основном вызвана объективными факторами, связанными с COVID-19, в то же время свидетельствует о необходимости повышения качества и реалистичности планирования бюджетных показателей.

В результате общие параметры государственного бюджета существенно изменены: доходы уменьшены на 73,5 млрд гривен (или на 6,7 процента), расходы увеличены на 131,2 млрд гривен (или на 11,1 процента), предельный объем дефицита увеличен на 204,1 млрд гривен (или почти в 2,2 раза).

Доходы государственного бюджета за 2020 год составляли 1.076 млрд гривен (или 105,3 процента утвержденных с изменениями показателей) и увеличились на 77,7 млрд гривен по сравнению с 2019 годом.

Использование средств из COVID-фонда

Расходы государственного бюджета по соответствующей бюджетной программе предусмотрены в объеме 80,9 млрд гривен (с учетом изменений в закон о бюджете и правительственных решений по перераспределению расходов).

По общему фонду - 72 млрд гривен, по специальному фонду - 8,9 млрд гривен.

Согласно 41 решению КМУ, в целом из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 66,5 млрд грн (или 82,2 процента уточненного плана).

По поводу остатка неиспользованных в 2020 году соответствующих средств специального фонда государственного бюджета (6,1 млрд гривен) сохранено целевое направление на 2021 год.

Кабмин и главные распорядители средств госбюджета не обеспечили принятие прозрачных и последовательных решений о выделении средств из этого фонда.

Это произошло из-за просчетов при подготовке решений, которые не учитывали риски возникновения недостаточности ресурсов фонда для оперативного направления на борьбу с COVID-19 в случае обострения этой болезни. Это привело к неоднократному перераспределению выделенных средств и ненадлежащему их использования.

Напомним, что 15 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году.