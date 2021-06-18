Национальный авиационный университет стал участником кластера с "Укроборонпромом" и ГП "Антонов". Между ГП "Антонов", "Укроборонпромом"и высшими учебными заведениями подписан договор о кластере высоких технологий. Об этом информирует сайт Национального авиационного университета.

Отмечается, что инициаторами создания такого кластера выступили Минобразования, ГП "Антонов" и ГК "Укроборонпромом".

В состав кластера также вошли несколько научно-исследовательских институтов и три высших учебных заведения Украины. В частности, Национальный авиационный университет, Харьковский аэрокосмический университет и КПИ им. Сикорского.



Такой научно-промышленный Кластер должен способствовать внедрению высоких технологий и научных достижений в сфере производства авиационной техники, отмечается в сообщении.

Также, на базе Кластера МОН и государственные гиганты планируют проводить практическую интеграцию науки, производства и высшей школы по подготовке авиационных кадров.

Указанные интеграционные процессы ректор НАУ Максим Луцкий обсудил с первым заместителем министра образования и науки Украины Николаем Кизимом. В МОН акцентировали, что заинтересованы в проведении на базе авиационных вузов фундаментальных и прикладных исследований.

А вузы, в свою очередь, стремятся готовить специалистов для авиационной отрасли в строгой координации с будущими работодателями.

Работа участников Кластера будет иметь и образовательную и производственную составляющие.