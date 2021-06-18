Власти Нидерландов приняли решение отменить с 26 июня почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за COVID-19. Среди главных условий - соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, передает издание De Stad Gorinchem.

"При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - цитирует издание Рютте.

По его словам, послабления вступят в силу с 26 июня. С этой даты смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить число посетителей, если они будут использовать приложение CoronaCheck.

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Кроме того, в Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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