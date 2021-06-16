В среду, 16 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины продлевает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса до конца лета. Об этом он сказал в ходе заседани.

Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры.

Премьер напомнил, что Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

Также он призвал быть готовыми к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.

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