Карантин в Украине продлевают: сколько будут действовать ограничения [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины продлевает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса до конца лета. Об этом он сказал в ходе заседани.
Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры.
Премьер напомнил, что Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.
Также он призвал быть готовыми к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.
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