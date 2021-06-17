Власти Австрии объявили о смягчении карантина с 1 июля. Комендантский час будет отменен, а в общественных местах разрешат носить обычные маски, вместо обязательных респираторов FFP2 (исключением являются больницы и социальные службы). Об этом сообщает Kurier.

Отмечается, что ношение масок в учреждениях общественного питания не будет обязательным.

Известно, что ночные клубы смогут возобновить свою работу, а уже с 22 июля там не будет ограничений на количество посетителей.

"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали",- заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, в течение недели заболеваемость находится в низком диапазоне, что составляет около 15 случаев на 100 тысяч человек. При этом количество вакцинированных активно растет.

Читайте также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины продлевает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса до конца лета. Премьер напомнил, что Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

Кроме того, в Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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