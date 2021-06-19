В России в результате крушения самолета L-410 с парашютистами на борту количество жертв возросло до 9. Погибли 2 члена экипажа и 7 парашютистов. Об этом рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел.

Отмечается, что в настоящее время 5 человек находится в тяжелом состоянии в реанимации местной больницы. Также 8 - в состоянии средне тяжести, а 2 - в легком.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

Кроме того, неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет, на борту которого находились 16 человек. На борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.

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