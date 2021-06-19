Вступление Украины в НАТО: в Парламенте оценили перспективы [ Редактировать ]
Украине не удастся стать членом Североатлантического Альянса (НАТО) в ближайший год, однако в течение последующих 10 лет страна все таки теоретически может стать членом НАТО. Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".
По словам спикера, Украина нуждается в проведении ряда реформ, чтобы соответствовать всем требованиям для вступления в Альянс.
Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей.
Отмечается, что НАТО является не только военным блоком, но и гуманитарной организацией, с которой Украина сотрудничает в течение долгих лет.
Читайте также, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину. Многие страны, по его словам, готовы предоставить Украине двухстороннюю помощь со вступлением в Альянс.
Кроме того, Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса. В частности, решит проблему с коррупцией. Американский президент отметил, что решение по членству Украины в Североатлантическом альянсе зависит не только от него, но и от других членов НАТО.
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