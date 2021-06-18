НАТО призвала Россию вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу [ Редактировать ]
НАТО выразила сожаление о решении России выйти из Договора об открытом небе, разделив с США озабоченность по этому вопросу. Альянс призвал Москву использовать оставшееся время до окончательного разрыва соглашения, чтобы пересмотреть свои планы и вернуться к его полному соблюдению.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу - важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.
В НАТО напомнили, что неоднократно призывали Россию вернуться к полному соблюдению соглашения и предприняли для этого несколько шагов. "Вместо этого Россия не смогла конструктивно взаимодействовать и не предприняла шагов по возвращению к полному соблюдению", - подчеркнули в Альянсе.
Там отметили, что разделяют озабоченность США в связи с выходом России из договора. "Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению договора по открытому небу", - указывается в заявлении.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
по теме
Владимир Зеленский прокомментировал перспективы Украины в НАТО, отметив, что государство достойно того, чтобы быть в равных условиях с другими странами
На саммите НАТО в Брюсселе не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов в Альянс
Ключевые страны мира, евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический Альянс
В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО
Страна находится в опасности и именно сейчас ей нужна помощь