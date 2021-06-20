Час "Ч" на Чемпіонаті. Вже завтра наша збірна зіграє в останньому турі групового етапу Євро 2020.

За путівку у плей-офф підопічні Шевченка боротимуться з австрійцями. Нашу команду влаштує навіть нічия. Після перемоги над Північною Македонією, збірна України - друга в групі і випереджає Австрію за забитими м'ячами.

Боротьба за путівку в 1/8 розпочнеться завтра, о 19:00. Гратимуть - у Бухаресті, до якого, до речі, українці могли і не доїхати! Бо на кордоні... не було світла! І пройти паспортний контроль сьогодні було просто неможливо. Тож на пункті перетину утворилася величезна черга з машин.