Наслідки наглої повені продовжують ліквідовувати в Криму. Однак вода з гір усе ще затоплює будинки поблизу Ялти після сильної зливи. В одному із сіл підтоплено десять будинків, кілька з них повністю пішли під воду, їх засипало камінням і брудом.

Вода прибуває, і це видно неозброєним оком. Більшість жителів - передусім дітей і людей похилого віку - евакуювали, але дехто ще намагається врятувати свої будинки.

Нагадаємо, циклон обрушився на Крим у четвер. Спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, а наступного дня - тримісячна на південному березі. Підтопило більше чотирьохсот прибудинкових територій, рятувальники евакуювали близько двох тисяч людей. Були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждали Керч і Ялта. Одна людина загинула, 43 травмовані, одна жінка вважається зниклою без вісті. Масштаби збитків ще підраховують.