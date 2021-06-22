Тариф на отопление вырастет: какими будут цены [ Редактировать ]
В Украине в 2021 году ожидается повышения ряда коммунальных тарифов. Прогноз подорожания опубликован на сайте Минэкономики.
Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление:
- в 2021 году вырастут на 33%,
- в 2022 году - на 6%,
- в 2023 году - на 5%,
- в 2024 году - на 5%.
Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут:
- в 2021 году на 20%,
- в 2022 году - на 11%,
- в 2023 году - на 5%,
- в 2024 году - на 5%.
Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают:
- в 2021 году на 10%,
- в 2022 году - на 10%,
- в 2023 году - на 5%,
- в 2024 году - на 5%.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Министерства энергетики Герман Галущенко сделал заявление
На сайте Пенсионного фонда Украине опубликовали календарь, в котором указаны сроки пересчета пенсий в стране
Як Україна перетворюється на світову кіностудію і чому до нас приїжджав сам Ван Дам?
Як неодноразово заявляв президент, це свято є державним, попри те, що офіційно такого статусу у нього немає
Чи триватиме подорожчання й надалі та наскільки може погіршитися ситуація?