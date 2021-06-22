В Украине в 2021 году ожидается повышения ряда коммунальных тарифов. Прогноз подорожания опубликован на сайте Минэкономики.

Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление:

в 2021 году вырастут на 33%,

в 2022 году - на 6%,

в 2023 году - на 5%,

в 2024 году - на 5%.

Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут:

в 2021 году на 20%,

в 2022 году - на 11%,

в 2023 году - на 5%,

в 2024 году - на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают:

в 2021 году на 10%,

в 2022 году - на 10%,

в 2023 году - на 5%,

в 2024 году - на 5%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.