Валерий Леонтьев перенес две операции [ Редактировать ]
Источник: Комсомольская Правда
Певец Валерий Леонтьев давно не появляется на публике, а недавно пропустил церемонию вручения премии "Муз-ТВ". Как оказалось, ветеран советской и российской эстрады восстанавливается после двух сложных операций. Об этом "Комсомольской правде" рассказали люди из окружения артиста.
Зимой 72-летний Леонтьев перенес операцию на ногах. У артиста давно были проблемы с коленями и менисками из-за огромных нагрузок во время выступлений, когда певец исполнял сложные па на сцене. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, артист повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй.
А в марте этого года ему сделали операцию на глазах. Собеседники издания не исключают, что проблемы с глазами у Леонтьева могли появиться после неудачной пластической операции - у него перестали полностью закрываться веки. Из-за этого возникли проблемы со сном.
О проблемах певца с глазами проговорился промоутер Сергей Лавров, рассказывая о райдере Леонтьева на гастролях. Среди прочего артист требует предоставить теплый автомобиль, уютный номер, а на обед - мясные стейки. Окна в гримерке и номере обязательно должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы внутрь не проникал дневной свет.
Ранее "Подробности" писали о том, что несколько лет назад Валерия Леонтьева экстренно госпитализировали перед концертом в Туле. А в декабре 2020 года он напугал поклонников измученным внешним видом. Все это породило массу слухов о болезни артиста.
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