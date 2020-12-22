Известный российский певец, 71-летний Валерий Леонтьев напугал поклонников внешним видом. Артист посетил презентацию книги журналиста Михаила Зыгаря "Все свободны".

Его фото в своем Instagram опубликовал сам Зыгарь, сопроводив его хэштегом "Таланты и поклонники".

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Повседневный облик звезды настолько отличался от привычного сценического образа, что пользователи сети начали задаваться вопросом, кто же снят на фото.

"Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Это Хакамада или Леонтьев?", «Не только у меня был тяжелый год", - пишут в комментариях под фото.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк шокировала экстравагантным образом. На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.

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