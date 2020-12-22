"Жалкий старичок": Валерий Леонтьев напугал фанатов внешним видом [ Редактировать ]
Известный российский певец, 71-летний Валерий Леонтьев напугал поклонников внешним видом. Артист посетил презентацию книги журналиста Михаила Зыгаря "Все свободны".
Его фото в своем Instagram опубликовал сам Зыгарь, сопроводив его хэштегом "Таланты и поклонники".
Повседневный облик звезды настолько отличался от привычного сценического образа, что пользователи сети начали задаваться вопросом, кто же снят на фото.
"Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Это Хакамада или Леонтьев?", «Не только у меня был тяжелый год", - пишут в комментариях под фото.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк шокировала экстравагантным образом. На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.
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