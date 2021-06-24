Детский стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую в феврале 2021 года обвинили в избиении маленьких пациентов, спокойно продолжает свою практику, и приемы у нее расписаны на месяц вперед. Об этом сообщает издание "Четвертая власть".

Отмечается, что ближайшая свободная запись у доктора - на 2 июля. При этом она обслуживает пациентов как на платной основе, так и бесплатно. Первая консультация обычно у нее бесплатная, а потом она берет с пациентов не менее 400 гривен за прием.

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Напомним, в феврале в Ривне разгорелся скандал - родители малышей начали обращаться в полицию с заявлениями об избиении детей на приеме у стоматолога. Видео с издевательствами появились в соцсетях, и родители начали узнавать среди пострадавших своих детей.

В полиции завели уголовное дело и начали проверять все данные. Было подозрение, что стоматолог работала без лицензии. Женщина отрицала все обвинения и утверждала, что никогда не поднимала руку на маленьких пациентов.

Сейчас врач снова работает на прежнем месте, и в прокуратуре сообщили, что она имеет на это право. "Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка и у врача, с ней все хорошо", - отметили в прокуратуре.

Юристы подтверждают, что по закону нет оснований ограничить профессиональную деятельность 29-летней Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.

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