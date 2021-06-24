Сегодня, 24 июня 2021 года, с самого утра прокуроры и следователи СБУ и ГБР проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе в приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали еще и к маме жены Виктора Медведчука - Оксаны Марченко, а также к его родственникам. Проводятся обыски и у помощников народных депутатов ОПЗЖ.

Напомним, в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука и народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.