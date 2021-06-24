Компания Nvidia, известный производитель видеокарт, выпустил новую программу под названием Canvas. Это проект, который генерирует фотореалистичные картины в реальном времени основываясь на простых набросках "каракулей". Результат получается настолько впечатляющим, что их трудно отличить от фотографий.

В основе Canvas используется технология GauGAN, названная в честь уважения художнику-постимпрессионисту Полю Гогену.

Примеры искусственных картин

Ранее проект два года находился на стадии долгой разработки. За это время разработчики значительно улучшили его интерфейс, сделав его более компактным и удобным для пользователя. Программа все это время активно обучалась искусственному интеллекту на миллионах изображений из Интернета.

Теперь Nvidia опубликовала программу для всех желающих – благодаря ей каждый может почувствовать себя художником, рисующим невероятной красоты пейзажи, даже не обладая никакими навыками в рисовании.

Созданное изображение редакцией "Подробности"

Генеративные состязательные сети (GAN) используют две нейронные сети ­– генератор и дискриминатор. Генератор, как следует из названия, генерирует что-то, в данном случае изображение. Он отправляет созданный контент дискриминатору, который оценивает его на основе обучения из миллионов реальных образцов. Затем он предоставляет обратную связь генератору о том, как улучшить контент попиксельно.

"Эта технология не просто сшивание частей других изображений или вырезание и вставка текстур. На самом деле Canvas синтезирует новые изображения. Процесс очень похож на то, как рисует художник", - объясняет вице-президент Nvidia по прикладным исследованиям глубокого обучения Брайан Катанзаро.

Созданное изображение редакцией "Подробности"

В палитре есть несколько типов текстур, от деревьев и травы до воды и облаков. Причем при использовании воды, Canvas автоматически создаст соответствующие отражения. В сцене с травой и деревьями при использовании снега, деревья сбрасывают листву, создавая реалистичный зимний пейзаж.

Чтобы установить программу, необходима Windows 10 и видеокарта серии Nvidia GeForce Quadro или RTX с драйвером 445 или более поздней версии. Однако важно понимать, что Canvas все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому может работать с ошибками.

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