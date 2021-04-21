В городе Харьков вечером неизвестный грабитель напал на обменный пункт, нанес кассиру телесные повреждения и забрал из кассы 1,6 миллиона гривен.

Правоохранители получили сообщение от самой женщины, которая рассказала, что мужчина угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия медики сразу же госпитализировали пострадавшую.

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн гривен... Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Отмечается, что дерзкое нападение произошло, когда кассир закрывала дверь обменника и собиралась уходить. Злоумышленник толкнул ее обратно в пункт и заставил опустошить кассу, выдав ему все наличные деньги. Правоохранители открыли уголовное производство, когда грабителя найдут, ему грозит тюремное заключение, сроком до 15 лет.

Читайте также, на Фонтанской дороге в Киевском районе Одессы вооруженные преступники напали на 47-летнего инженера строительной фирмы, который доставлял в офис зарплату - свыше 900 тысяч гривен. Мужчину избили, выстрелили в него и отобрали сумку с наличными.

Кроме того, в Приморском районе Одессы неизвестные ограбили банк на проспекте Шевченко, злоумышленники похитили более двух миллионов. Полицейские устанавливают личность или лиц, причастных к данному преступлению, а также сумму нанесенного ущерба.

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