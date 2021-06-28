Пожежа в Лондоні: сотні вогнеборців не могли приборкати полум'я [ Редактировать ]
Велика пожежа сталася в Лондоні. 15 пожежних машин і близько сотні вогнеборців дві години не могли приборкати полум'я. Що зайнялося та чи є постраждалі - розповість Світлана Чернецька.
Кілька разів здавалося, що вогонь подолано, але пожежа розгоралася із новою силою. Це район Елефант-енд-Касл на південному сході Лондона. Він доволі густозаселений та має велику транспортну розв'язку. Спалахнули гаражі під залізничною аркою, дощенту згоріли три комерційні точки, разом із шістьма автівками та телефонною будкою. Лише подивіться, який дим валить з-попід шпал.
Цю пожежу було видно за кілька кілометрів. Понад дві години з нею боролися близько сотні офіцерів. І після того, як вогонь нарешті вдалося загасити - бригади залишились на місці, щоби не сталося повторного загоряння.
Всі навколишні вулиці залишаються перекритими. A кілька сусідніх будівель довелося евакуювати. Загалом у районі радять не відкривати дверей та вікон - його оповив їдкий дим. До лікарні забрали одного зі свідків пожежі та поліціянта. Обидва отруїлися чадним газом.
Причину пожежі поки що не встановили. Але на місці інциденту знайшли каністри з невідомим вмістом. А місцеві мешканці кажуть, що чули кілька вибухів. У поліції не вважають, що пожежа пов'язана з тероризмом.
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