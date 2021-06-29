Рада Євросоюзу схвалила підписання з Україною Угоди про "відкрите небо" [ Редактировать ]
"Відкритому небу" - бути. Рада Євросоюзу схвалила підписання з Україною Угоди про спільний повітряний простір. До нього також долучаться Вірменія, Катар і Туніс.
Угоди усувають ринкові обмеження і запроваджують європейські стандарти авіаперевезень. Підписати всі чотири договори планують уже восени. Після цього їх мають ратифікувати всі країни ЄС.
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