"Відкритому небу" - бути. Рада Євросоюзу схвалила підписання з Україною Угоди про спільний повітряний простір. До нього також долучаться Вірменія, Катар і Туніс.

Угоди усувають ринкові обмеження і запроваджують європейські стандарти авіаперевезень. Підписати всі чотири договори планують уже восени. Після цього їх мають ратифікувати всі країни ЄС.