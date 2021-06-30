Под Ивано-Франковском, вблизи села Козина, мужчина спас троих дочерей, которые начали тонуть во время купания в Днестре. Однако сам он спастись не смог. Трагедия произошла 28 июня, но тело погибшего водолазам удалось вытащить из реки только сейчас. Об этом сообщают в ГСЧС.

28 июня в 19:45 к спасателям поступило сообщение о том посреди реки Днестр на расстоянии 20 метров от берега находится трое детей, которые не могут самостоятельно выйти на берег и просят о помощи. Прибывшие на место спасатели с помощью лодки доставили их на берег и передали работникам "скорой".

Как выяснилось, купаясь, дети начали тонуть. Их отец бросился на помощь, ему удалось вытолкнуть детей на поверхность и отвести их с углубления. Однако после этого сам мужчина ушел под воду.

Ранее сообщалось, что под Черкассами автомобиль с людьми утонул в реке. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением. Также мы писали о том, что в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая ребенка.

Напомним, что на днях в Тернопольской области на рыбалке утонули двое 16-летних парней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.