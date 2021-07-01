Закон про ринок землі набув чинності [ Редактировать ]
Закон про ринок землі відсьогодні чинний. Тепер можна купити сільгоспугіддя, проте не більше ніж 100 гектарів в одні руки. Щоправда, таке право мають лише громадяни України.
Продавати землю, яка перебуває в державній чи комунальній власності, не можна. Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власником.
Такі обмеження діятимуть два з половиною роки. Після цього право на придбання землі матимуть юридичні особи. Але не більше як 10 тисяч гектарів.
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Продавати землю, яка перебуває в державній чи комунальній власності, не можна. Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власником
С 1 июля 2021 года открывается рынок земли
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