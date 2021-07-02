Сезон клубники в Украине начала менять еще одна сладкая ароматная ягода - черешня. Несмотря на высокую цену многие балуют себя сочным лакомством, не задумываясь, что кроме витаминной пользы, продукт может быть вредным и даже небезопасным. Медики рассказали, кому нельзя есть черешню, передает newsyou.info.

Для кого черешня противопоказана

Полностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови. Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.

Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее. Если вы следите за фигурой, количество ягод стоит ограничить из-за высокого содержания в ней сахара.

С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи говорят, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания. Добавьте в рацион ребенка несколько ягод и проследите за реакцией организма.

Черешню не следует есть сразу после приема пищи, чтобы избежать газообразования и несварения желудка. Не стоит есть сразу много черешни, как мы писали выше, это может привести к диарее.

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