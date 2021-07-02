"ОПЗЖ" требует привлечения к ответственности "слуги народа" О. Семинского и ветирования закона о коренных народах [ Редактировать ]
Заявление партии
Не осталось сомнений в том, что Зе-власть сознательно проводит преступную и полностью антиконституционную политику этнической дискриминации русских. И принятый парламентом по инициативе президента Зеленского закон о коренных народах является ее неотъемлемой частью. Это открыто подтвердил народный депутат из фракции "слуг народа" Олег Семинский.
Он заявил, что после принятия закона о коренных народах украинские граждане, являющиеся этническими русскими, будут лишены возможности в полной мере владеть всеми правами человека и основоположными свободами, предусмотренными нормами международного права и закрепленными Конституцией и законами Украины.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает человеконенавистнические заявления народного депутата Олега Семинского публичным разоблачением истинных целей нынешней власти. От дискриминации прав русских и представителей других национальных общин Зе-власть открыто перешла к строительству режима апартеида в Украине. Призываем представителей всего цивилизованного международного сообщества выступить с осуждением этих преступных намерений.
От украинской власти мы требуем отказа от проводимой политики и немедленной реакции на заявления члена президентской фракции "слуг народа" Олега Семинского, разжигающие межнациональную рознь. Возбуждения уголовного дела по ст. 161 УК Украины в отношении О. Семинского. А также ветирования принятого закона о коренных народах.
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