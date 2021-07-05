Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дмитрия Губерниева внесли в черный список 1 июля. Известно, что весной Губерниев вел концерт в Москве в честь седьмой годовщины оккупации Россией Крыма. "Крым и Россия вместе, и это - навсегда", - заявлял он тогда.

Кроме того, в июне в перечень невъездных включили российского режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову, Романа Юрченко. Причины для включения россиян в список не приводятся.

По состоянию на 5 июля в "черном" списке опасных артистов находится 204 человек, в основном граждане России. Есть среди них и несколько иностранцев. Например, французский актер Жерар Депардье, американский актер Стивен Сигал, сербский режиссер Эмир Кустурица, американский боксер Рой Джонс (младший), американский музыкант, вокалист Limp Bizki Уильям "Фред" Дерст, японский артист балета Морихиро Ивата.

Примечательно, что в списке недружественных Украине деятелей культуры значатся скончавшиеся Иосиф Кобзон, Валентин Гафт и Олег Табаков.

По законодательству, запрещено транслировать передачи или фильмы с деятелями лицами из списка, также запрещены их гастроли в Украине.

Как сообщали "Подробности", 23 июня в черный список попал певец Филипп Киркоров. Однако спустя несколько дней Минкульт Украины по требованию СБУ исключил музыканта из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. Чем было обосновано такое решение, в ведомстве не пояснили.

За время существования списка из него исключили пятерых: актера Федора Добронравова, телеведущую Екатерину Варнаву, рэпера Басту (Василий Вакуленко), итальянского певца Аль Бано и Филиппа Киркорова.