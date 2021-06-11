В пакистанской провинции Белдуджистан автобус с пассажирами перевернулся и упал с горы вниз. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет издание Tripurateer.

Происшествие случилось, когда транспорт следовал в Хузадар с Ларкана во время проезда по району Бхалонг Хуздар. Причиной аварии могло стать то, что автобус двигался перегруженным, а также некоторые пассажиры вынуждены были ехать на крыше.

Отмечается, что авария унесла жизни 20 человек, еще 40 получили травмы различной тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в местное медучреждение. Известно, что жертвами аварии стали паломники, которые возвращались с театрализованного представления, приуроченного к национальному празднику. В настоящее время количество погибших может возрасти.

Читайте также, На юге Пакистана столкнулись два железнодорожных экспресса. В результате инцидента погибли по меньшей мере 62 человека, сначала с рельсов сошел пассажирский поезд "Миллат Экспресс", после этого в него врезался поезд"сэр Сайед Экспресс".

Кроме того, в провинции Патас на севере Перу автобус с пассажирами упал в ущелье. В результате инцидента погибли 17 человек, еще шесть пострадали, транспортное средство, ехавшее из Трухильо в Патаз, сошло с дороги и упало с высоты 200 м.

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