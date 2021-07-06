Бойовий гопак на фронті. Військова медсестра з Вінниці вже десять років займається цим національним видом єдиноборств. І охоче навчає йому своїх бойових побратимів. Історія мужньої жінки - в наступному сюжеті.

Чи не єдина медична сестра у Вінниці, яка займається бойовим гопаком. Марія Мартиненко захопилась цим видом єдиноборства у 29 років, коли більшість спортсменів завершують кар'єру. Каже, зацікавилась, коли повела записувати до секції семирічного сина.

Валерій Мартиненко, син Марії Мартиненко:

Там учать патріотизму, вчать взаєморозуміння з батьками, з друзями, що треба бути дружніми. Ну мамі тоже таке сподобалось. І через місяць, приблизно, вона почала зі мною ходити, ми почали тренуватися. І так ми тренувались десять років.

Марія Мартиненко, старша медична сестра клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Центрального регіону:

Сила духу проявляється тоді, коли потрібно ставати на захист слабших. Я завжди хотіла, так як моє покликання було стати медичною сестрою і допомагати людям, відповідно і добро має мати кулаки. Так як щоб себе захистити треба вміти іноді відстояти свою думку і свою позицію тому і стала займатися бойовим гопаком.

Заняття з бойового гопака зазвичай відбуваються у парі. Нерідко жінка проти чоловіка. Іноді тренуються просто неба. Кожне заняття починається та закінчується молитвою та козацькою піснею. До речі, гопаківцям категорично заборонено курити, вживати алкогольні напої та лихословити.

Марія Мартиненко, старша медична сестра клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Центрального регіону:

Для бойового гопака шпагат не завжди потрібний. Главне - нанести удар на ту висоту, на яку достатньо буде безпосередньо властивостей вашого тіла. головне, навчити один одного в його недоліках. Якщо людина відкрилась, значить ми намітили удар, і потім суперник, а це наш побратим, він вже знає, що якщо перед ним буде стояти супротивник з поганими намірами, то це місце треба перекривати.

Вона вже 15 років у лавах Збройних Сил України. За званням старший сержант. У травні 2014 у складі першої ротації 59-ого військового мобільного госпіталю вирушила на схід. Але навіть там не покидала займатися. І залучати до бойового гопака усіх охочих.

Світлана Грищенко, медична сестра пульмунологічного відділення:

Там дуже рано вставало сонечко. І вона в 5 годин уже була на ногах і до 6 години у неї були треніровки. Тренувалася вона. І цим навіть спонукала інших. І потихеньку підтягувалися до неї і колеги, і хлопці й дівчата, які підтримували її, складали їй компанію, щоб потренуватися.

Марія може похвалитися безліччю перемог на різних змаганнях, з яких привозила грамоти і медалі. Зараз через Ковід у поїздках перерва. Але вже восени готується знову продемонструвати свої коронні вправи Тузень, Джиган, Дуган, Вохрик, Тичок.