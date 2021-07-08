Посол Хайди Грау, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы, заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их.

"Стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня", - сказала она.

По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".

За минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях. Также сообщается об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.

Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также мы писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России.

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