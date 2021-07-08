8 липня біля Київської міської ради на Хрещатику проходить мітинг ветеранів та інвалідів АТО. Ветеранські спілки виступили проти рейдерства землі в Дарницькому районі, на якій планується будівництво центру реабілітації ветеранів АТО та ООС.

Активісти під Київрадою звертаються до громади не дати депутатам проголосувати за заповідник "Вирлиця", тому що хочуть бачити там центр реабілітації та красиву благоустроєну територію.