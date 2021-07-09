Авиакатастрофа в Швеции: погибли все девять человек на борту [ Редактировать ]
В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Все девять человек на борту погибли.
На его борту самолета находились восемь парашютистов и пилот. Все они погибли.
Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.
Отметим, в Швеции после вылета из аэропорта разбился самолет.
Также утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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