Мерилін Менсон здався поліції [ Редактировать ]
Мерилін Менсон добровільно здався поліції. Ордер на арешт рок-співака видали ще місяць тому. Його обвинувачують у нападі на відеооператора.
Інцидент трапився 2019 під час концерту Менсона в місті Гілфорд, штат Нью-Гемпшир. У травні цього року поліція оголосила музиканта в розшук.
Після явки його відпустили під зобов'язання про належну поведінку. Менсону загрожує до року в'язниці або штраф у розмірі до двох тисяч доларів.
по теме
51-летняя Гвен Стефани вышла замуж во второй раз за кантри-певца Блейка Шелтона, с которым встречалась более пяти лет
Такі як автралійський гітарист-віртуоз Томмі Еммануель, американець - Стів Вай, учасники рок-гурту сімдесятих "Смокі". Підтвердження - автографи виконавців
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фото, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере. Правда, многие поклонники Бритни усомнились, что это ее фото
Роберт Дауни-старший ушел из жизни после нескольких лет борьбы с болезнью Паркинскона. Он известен как режиссер андеграундного кино и как отец двукратного обладателя "Золотого глобуса" Роберта Дауни-младшего
Лоутон скончался 29 июня на 75-ом году жизни. Музыкант ничем не болел, а его уход был мирным. Джон Лоутон присоединился к Uriah Heep в в 1976 году, а черерез три года покинул группу