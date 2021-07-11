Фото: что такое "Аквашайн" и почему его выбирают

Современные методики косметологии предлагают множество вариантов процедур для поддержания красоты и продления молодости. Выбирая подходящую, необходимо проконсультироваться со специалистом. Но не помешает узнать о некоторых фактах самостоятельно. Познакомимся поближе с одной из популярных методик.

"Аквашайн" используется при биоревитализации, представляет собой инновационный препарат с высокими показателями эффективности. Специалисты относят его к категории мезококтейлей. В состав входят витаминный комплекс, минералы и коэнзимы, аминокислоты, а также гиалуроновая кислота. Все эти компоненты помогают омолодить кожу. Применять препарат можно и в молодом возрасте, чтобы отсрочить воздействие возрастных изменений.

Его используют в следующих целях:

увлажнение и подтяжка кожи;

восстановление формы овала лица;

устранение морщин, рубцов и высыпаний;

избавление от купероза;

стабилизация выработки подкожного жира.

Существуют три вариации препарата, каждая из которых более целенаправленно работает на выравнивание кожи и повышение упругости, устранение пигментации или снижение мимической активности.

Как используется "Аквашайн": особенности процедуры

Как правило, биоревитализация с применением "Аквашайна" требует использования 2 мл препарата. Процедура проводится поэтапно. Сначала косметолог очищает кожу от остатков косметики и обеззараживает ее. Затем осуществляется местная анестезия, на необходимые области наносится разметка. Инъекции делаются по направлению от края челюсти к основной части лицевой поверхности. В финале процедуры кожа обрабатывается маской, наносится солнцезащитный крем.

Стоит принимать во внимание, что такие уколы безболезненны, поэтому при мезотерапии допускается возможность не использовать анестезию. Во время реабилитации нужно применять обеззараживающие мази и средства, способствующие заживлению. Их порекомендует косметолог, исходя из индивидуальных особенностей кожи.

Перед процедурой врач предупреждает о возможном появлении отеков, припухлостей и покраснений в ходе реабилитации. Они достаточно быстро проходят, а лицо становится заметно моложе. На это требуется порядка двух недель.

"Аквашайн" используется курсом. Качественный и стабильный результат заметен уже после трех сеансов. Если проблемы были ярко выраженными, потребуется до 6 процедур, проводимых с периодичностью раз в 2–4 недели.

О чем стоит знать: возможные осложнения и противопоказания

Перед применением любого препарата и осуществлением косметологических услуг необходимо ознакомиться с перечнем побочных эффектов и возможных противопоказаний. В случае с "Аквашайном" не рекомендуется делать инъекции несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, а также при диагностированном диабете, онкологии, герпесе, проблемах с психикой, свертываемостью крови и при наличии воспалений. Индивидуальная непереносимость тоже входит в число противопоказаний.

Косметолог проводит консультацию, на которой выясняются подобные ограничения. Если он или пациент пренебрегают ими, есть риск проявления нежелательных последствий, которые чаще возникают из-за неопытности врача или аллергической реакции. Могут появиться отеки и синяки. Но если вы отдаете предпочтение профессионалам и предоставляете достоверную информацию о состоянии здоровья, то подобных эксцессов не происходит.

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