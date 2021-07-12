Володимир Зеленський прибув до Німеччини з робочим візитом [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський з робочим візитом у Німеччині. Там він зустрівся з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Розглянули безпекову ситуацію в регіоні і домовилися активізувати переговорний процес для досягнення миру на Донбасі. Також йшлося про "Північний потік - 2".
Володимир Зеленський наголосив, що його запуск - це загроза енергетичній безпеці країн ЄС. Далі у президента зустріч з канцлеркою Ангелою Меркель. Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України та спорудження "Північного потоку-2".
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