Президент Володимир Зеленський з робочим візитом у Німеччині. Там він зустрівся з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Розглянули безпекову ситуацію в регіоні і домовилися активізувати переговорний процес для досягнення миру на Донбасі. Також йшлося про "Північний потік - 2".

Володимир Зеленський наголосив, що його запуск - це загроза енергетичній безпеці країн ЄС. Далі у президента зустріч з канцлеркою Ангелою Меркель. Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України та спорудження "Північного потоку-2".