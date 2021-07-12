В Україні стартували навчання "Козацька булава" [ Редактировать ]
Sea Breeze закінчився, на черзі нові вишколи. В Україні стартували міжнародні військові навчання "Козацька булава". Участь у них візьмуть Україна, Велика Британія, Канада, США та Швеція. Загалом дві тисячі армійців та понад 300 одиниць військової техніки.
Вишкіл відбуватиметься на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів "Широкий Лан", - повідомили у Генштабі ЗСУ. Маневри триватимуть до 24 липня.
Олексій Шевченко, головний сержант управління 235 Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів:
За останній на полігоні було проведено дуже багато титанічної роботи по реконструйовці його по стандартам НАТО і полігон готовий до навчань "Козак мейс". Ми дуже раді, що ці навчання будуть проходити у нас, і взагалі що зараз рівень полігону, що ми можемо тут приймати багатонаціональні навчання.
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