Sea Breeze закінчився, на черзі нові вишколи. В Україні стартували міжнародні військові навчання "Козацька булава". Участь у них візьмуть Україна, Велика Британія, Канада, США та Швеція. Загалом дві тисячі армійців та понад 300 одиниць військової техніки.

Вишкіл відбуватиметься на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів "Широкий Лан", - повідомили у Генштабі ЗСУ. Маневри триватимуть до 24 липня.

Олексій Шевченко, головний сержант управління 235 Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів: