Тепер Молдова, Грузія та Україна - це три держави, які прагнуть приєднатися до ЄС

Упевнена перемога. Партія президентки Молдови виграла позачергові парламентські вибори в країні. І зробила це так переконливо, що Майя Санду, як і її український колега Володимир Зеленський, спиратиметься на монобільшість. Чим іще тепер схожі ситуації в наших країнах. Та чому в Європі прогнозують посилення конкуренції Молдови з Україною та Грузією? Знає Олена Абрамович.

Розпустити парламент і провести позачергові вибори президентка Молдови Майя Санду вирішила після кількох невдалих спроб сформувати уряд. Її, колишню економістку Світового банку, обрали президентом 2019. В парламенті вона мала лише 15 депутатів зі ста одного.

Майя Санду, президентка Молдови:

Вибір, який сьогодні роблять громадяни, визначатиме, які закони ухвалюватимуть майбутні депутати. Ми можемо навести лад у країні. Я проголосувала за чесний парламент, з яким зможу працювати разом з урядом на благо народу.

І вибори провели таки не даремно. Санду вдалося збільшити кількість своїх депутатів у парламенті вчетверо. Її проєвропейська партія здобула монобільшість. Натомість політична сила попереднього президента - Ігоря Додона - перейшла в опозицію.

Доріл Сіміл, голова Центральної виборчої комісії Молдови:

Політична партія "Дія і солідарність" набрала майже 53 відсотки. Виборчий блок комуністів та соціалістів - трохи більше ніж 27. Увага! Ця інформація має попередній характер до подання оригіналів виборчих документів.

Ігор Додон на ці вибори йшов, об'єднавшись зі ще одним колишнім президентом - комуністом Володимиром Вороніним. Колись вони були конкурентами. Об'єднує обох прихильність до Росії. В останні місяці Додон вимагав від Молдови вийти з "асоційованого тріо" - формату спільного руху до ЄС разом з Україною та Грузією. Свою поразку на виборах він визнав. І привітав Санду, не без іронії.

Ігор Додон, лідер партії соціалістів Молдови:

Я хочу привітати PAS і пані президентку Майю Санду з отриманим результатом. Відсьогодні в їхніх руках зосереджена повна влада - і апарат президента, і парламент, і уряд, і Конституційний суд. Тепер у нас така собі "захоплена держава", але в іншому сенсі".

Пройшла до парламенту й третя політична сила. Майже 6 відсотків набрала партія "Шор". Її лідер перебуває в міжнародному розшуку через причетність до крадіжки понад мільярда євро. А ще політсилу звинувачують у підкупі виборців - роздаванні пайків пенсіонерам.

Олександр Скоріс, житель Кишинева:

Люди просто втомились від усього цього. І вирішили передати все в одні руки, щоб було потім з кого запитати про відповідальність. Інші кандидати, які отримали менше голосів, уже були в парламенті й показали, на що спроможні.

Тепер Молдова, Грузія та Україна - це три держави, які прагнуть приєднатися до ЄС і мають монобільшість у парламенті. Тож у цих країнах на заваді швидким реформам нічого не стоїть. І в Брюсселі уже прогнозують посилення конкуренції серед них - за зближення з Євросоюзом.