На Кіровоградщині страйкують гірники уранових копалень. Їм знову не платять зарплату, тож люди відмовилися спускатися в забій. Наразі держава завинила шахтарям уже понад 80 мільйонів гривень.

Близько пів сотні обурених гірників зібралися на прохідній Інгульської шахти. вони відмовилися спуститися в забій і оголосили безстрокову акцію протесту.

Сергій Осадчий, гірник шахти "Інгульська":

Очень плохо! Понимаете, у меня четверо детей - надо как-то кормить, жена в декрете, денег не дают, дали полторы тысячи в пятницу, куда их? За садик заплати, и все - больше ничего не осталось! Купил детям по мороженному, и все - на проезд нет, ни на что нет. Работа очень опасная, трудная, да, так грубо говоря спина-руки - все болит за десять лет.

Причина протесту - чергова невиплата заробітної плати.

Сергій Ринжук, гірник шахти "Інгульська":

Дуже важко вибивати так сказати гроші, які уходять потім на вітер, бо всі живуть в кредитах, зарплата своєчасно не платиться, відповідно ростуть проценти. Працюю на двох роботах, дуже важко, треба "комуналку" платить, без світла теж не хочеться залишитись.

Майже три тисячі працівників державного підприємства вже другий місяць - без зарплати. Загальний борг перевалив за 80 мільйонів гривень.

Дмитро Бондарєв, голова незалежної профспілки:

Перше: невиплачена заробітна плата, сім'ї голодні! Друге: немає чим виконувати планові показники. Направили вимоги на генерального директора, до міністерства, до уряду, до перших керівників, все ж таки погасити заборгованість по заробітній платі, не допускати, щоб створювалась заборгованість, і державна підтримка, бо поки що - це лише обіцянки.

До протесту Інгульських гірників приєдналися також і робітники Новокостянтинівської та Смолінської шахт. А дирекція підприємства в Києві зібралася на засідання, щоб спробувати врегулювати питання заборгованості.