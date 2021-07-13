Авіакомпанія "Люфтганза" вирішила використовувати гендерно нейтральне привітання пасажирів [ Редактировать ]
Більше не "пані та панове". Авіакомпанія "Люфтганза" вирішила зробити вітання пасажирів гендерно нейтральним, оскільки традиційне може зачепити почуття людей, які не визначилися зі своєю статтю.
Екіпажам доручать вибрати форму звернення, за якої абсолютно всі пасажири почуватимуться бажаними. Імовірно, тепер бортпровідники використовуватимуть слова "дорогі гості" чи просто "добрий день".
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