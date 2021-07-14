14 июля вступил в силу закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который установил четкие правила работы для коллекторов - специалистов по "выбиванию" долгов. Закон №1349-IX предусматривает квалификационные требования к коллекторам и ведение их реестра Нацбанком Украины. Жаловаться на действия коллекторов нужно в НБУ.

Требования к коллекторам

С 14 июля начинается выдача лицензий на коллекторскую деятельность. Лицензия стоит 24 тыс. грн. Получить ее не смогут компании, в которых:

собственники или акционеры имеют непогашенную судимость за уголовные преступления или были уволены с дисциплинарным взысканием из правоохранительных органов, с госслужбы, с должности судьи и прокурора;

среди собственников есть прописанные на неподконтрольной территории или граждане страны-агрессора (Россия - ред.).

Коллекторские компании должны подавать в НБУ письменное заверение в том, что их сотрудники прошли или проходят обучение правилам общения с кредиторами.

Если в течение года НБУ дважды применит к коллекторской компании "меры воздействия" за нарушение этических норм, ее лицензия будет аннулирована. Штрафы за нарушение этических норм могут достигать 100 тыс. грн.

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Требования к кредиторам

Более строгие требования теперь предъявляются к банкам и любым другим финансовых организациям, которые выдают кредиты населению:

до подписания договора с заемщиком кредитор обязан предупредить его, что в случае задолженности ему придется иметь дело с коллекторами.

если такого пункта в договоре нет, а наседают коллекторы - это нарушение со стороны кредитора, и на него можно жаловаться в НБУ.

Ужесточаются требования к кредитному договору. В нем обязательно должны быть прописаны следующие пункты:

название и адрес кредитора и кредитного посредника (если он есть);

ФИО и адрес заемщика;

тип и цель кредита;

общая сумма выданного кредита;

срок, на который выдается кредит;

необходимость заключения договоров о сопутствующих услугах третьих лиц (в частности, с коллекторами);

виды обеспечения кредита (залог и т.д.);

процентная ставка по кредиту, ее тип (фиксированная или плавающая), порядок ее вычисления и уплаты процентов;

ориентировочная реальная процентная ставка;

ориентировочная общая стоимость кредита (сколько придется отдать с процентами, налогами и т.д.);

порядок возврата кредита (график платежей, их размер и т.д);

информация о последствиях для заемщика в случае просрочки платежей (размер неустойки, общение с коллекторами и т.д);

порядок отказа от выдачи и получения кредита;

порядок досрочного погашения кредита;

ответственность сторон за нарушение условий договора;

право потребителя на обращение в НБУ и в суд.

Если хоть одного из этих пунктов нет - договор будет признан недействительным и полученные деньги можно не возвращать.

Если кредитор передает долги другому кредитору или коллекторской компании, он обязан в 10-дневный срок сообщить об этом потребителю, указав все реквизиты компаний.

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Что запрещено коллекторам и кредиторам

Коллекторам и кредиторам отныне запрещено звонить родственникам и знакомым должника, требуя от них отдать долг или повлиять на должника.

Общаться по поводу просроченной задолженности можно исключительно с самим кредитором и с теми лицами, которые дали свое письменное согласие на такое общение, то есть подписали договор.

Кредиторам запрещено сообщать информацию об условиях кредита, о состоянии расчетов или наличии задолженности "лицам, которые не являются стороной этого договора".

Если для выдачи займа кредитор требует указать поручителя, с этим человеком необходимо заключить договор. Просто потребовать от заемщика назвать имя или данные поручителя - незаконно. Нет документа - нет финансовых отношений.

Коллекторам запрещено скрывать свое местонахождение, контактные данные и прочие сведения:

если кредитор заключает договор о сотрудничестве с коллекторами, он должен сообщить об этом в НБУ и разместить всю информацию на своем сайте и в офисах, где принимают клиентов (в отделениях банков);

раскрыть информацию о себе обязана сама коллекторская компания, разместив все сведения в открытом доступе на своем сайте и в офисах.

Общение с коллекторами

Впервые связываясь с кредитором по поводу задолженности, коллектор сразу обязан сообщить:

полное название компании-кредитора, чьи интересы он представляет;

точное название своей компании, ее телефон и адрес (электронный или почтовый) для переписки;

свои фамилию, имя и отчество;

правовые основания для общения (наличие задолженности);

точный размер долга с указанием отдельно размер кредита, суммы процентов, размера комиссии и т.д.

Коллекторы обязаны записывать каждый разговор с заемщиком, хранить эти записи 3 года и предъявлять их по требованию НБУ.

После того как сотрудник коллекторской компании представился, потребитель имеет право потребовать от него документы, подтверждающие его слова (название организации, имени, суммы долга и т. д.). Эти документы он обязан по требованию "клиента" предоставить в течение 5 дней - вручить лично, отправить по почте (на дом или электронной).

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Права должников и коллекторов

Должник в праве потребовать подтверждающие документы от самого кредитора. Он обязан предоставить их в течение 7 дней. Факт получения документов должна подтвердить расписка, либо должно пройти 10 дней со дня отправления документов.

Пока заемщик не получит документы, ни кредитор, ни коллекторы не имеют права общаться с должником. Если же вам настырно названивают по поводу долга - это повод для жалобы в НБУ.

Должник должен проверить зарегистрирована ли коллекторская компания в реестре НБУ. Если у компании есть лицензия и вы получили подтверждающие документы, что вам звонил представитель легальной коллекторской компании, - придется общаться.

Кредиторы и коллекторы имеют право звонить, предлагать встретиться (строго с 9:00 до 19:00), отправлять почтовые (с пометкой "Вручить лично"), текстовые или голосовые сообщения всеми доступными средствами коммуникации.

Коллекторы не имеют права спрашивать о:

графике работы;

месте и времени отдыха;

поездках по Украины и за границу;

местах и времени встречи с родственниками друзьями;

информации в соцсетях;

состоянии здоровья;

политических и религиозных взглядах;

членстве в партиях и общественных организациях;

фотографиях.

Кредиторам и коллекторам запрещено:

посягать на достоинство, права и собственность потребителя и его близких;

обманывать насчет размера долга и последствий неуплаты;

угрожать судом;

по собственной инициативе звонить и писать должнику с 20:00 до 9:00 (в ночное время), в выходные и праздничные дни;

общаться с должником чаще двух раз в сутки;

скрывать имя, номер телефона или адрес, с которого приходят сообщения;

использовать функцию автодозвона дольше 30 минут в сутки;

использовать на конвертах или в электронных сообщениях изображения, которые могут быть расценены как угроза;

использовать на конвертах и в сообщениях надписи, которые указывают на наличие долга ("решение о взыскании", "сообщение о выселении" и т. п.);

извещать третьих лиц о наличии долга;

требовать от кого-либо взять на себя обязательства должника, если это не предусмотрено договором;

совершать действия, которые могут нанести вред репутации потребителя и его близких;

требовать погашения долга иначе, чем это предусмотрено договором;

общаться с лицами, которые не дали на это согласия в договоре;

общаться с недееспособными лицами, с теми, кто имеет инвалидность I группы, кто находится на стационарном лечении, а также с несовершеннолетними (для прекращения общения необходимы подтверждающие документы).

Напомним, что ранее "Подробности" написали статью о том, что делать и кому жаловаться, если звонят коллекторы.