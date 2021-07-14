Коллекторов приструнили: как теперь будут "выбивать" долги [ Редактировать ]
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14 июля вступил в силу закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который установил четкие правила работы для коллекторов - специалистов по "выбиванию" долгов. Закон №1349-IX предусматривает квалификационные требования к коллекторам и ведение их реестра Нацбанком Украины. Жаловаться на действия коллекторов нужно в НБУ.
Требования к коллекторам
С 14 июля начинается выдача лицензий на коллекторскую деятельность. Лицензия стоит 24 тыс. грн. Получить ее не смогут компании, в которых:
- собственники или акционеры имеют непогашенную судимость за уголовные преступления или были уволены с дисциплинарным взысканием из правоохранительных органов, с госслужбы, с должности судьи и прокурора;
- среди собственников есть прописанные на неподконтрольной территории или граждане страны-агрессора (Россия - ред.).
Коллекторские компании должны подавать в НБУ письменное заверение в том, что их сотрудники прошли или проходят обучение правилам общения с кредиторами.
Если в течение года НБУ дважды применит к коллекторской компании "меры воздействия" за нарушение этических норм, ее лицензия будет аннулирована. Штрафы за нарушение этических норм могут достигать 100 тыс. грн.
Требования к кредиторам
Более строгие требования теперь предъявляются к банкам и любым другим финансовых организациям, которые выдают кредиты населению:
- до подписания договора с заемщиком кредитор обязан предупредить его, что в случае задолженности ему придется иметь дело с коллекторами.
- если такого пункта в договоре нет, а наседают коллекторы - это нарушение со стороны кредитора, и на него можно жаловаться в НБУ.
Ужесточаются требования к кредитному договору. В нем обязательно должны быть прописаны следующие пункты:
- название и адрес кредитора и кредитного посредника (если он есть);
- ФИО и адрес заемщика;
- тип и цель кредита;
- общая сумма выданного кредита;
- срок, на который выдается кредит;
- необходимость заключения договоров о сопутствующих услугах третьих лиц (в частности, с коллекторами);
- виды обеспечения кредита (залог и т.д.);
- процентная ставка по кредиту, ее тип (фиксированная или плавающая), порядок ее вычисления и уплаты процентов;
- ориентировочная реальная процентная ставка;
- ориентировочная общая стоимость кредита (сколько придется отдать с процентами, налогами и т.д.);
- порядок возврата кредита (график платежей, их размер и т.д);
- информация о последствиях для заемщика в случае просрочки платежей (размер неустойки, общение с коллекторами и т.д);
- порядок отказа от выдачи и получения кредита;
- порядок досрочного погашения кредита;
- ответственность сторон за нарушение условий договора;
- право потребителя на обращение в НБУ и в суд.
Если хоть одного из этих пунктов нет - договор будет признан недействительным и полученные деньги можно не возвращать.
Если кредитор передает долги другому кредитору или коллекторской компании, он обязан в 10-дневный срок сообщить об этом потребителю, указав все реквизиты компаний.
Что запрещено коллекторам и кредиторам
Коллекторам и кредиторам отныне запрещено звонить родственникам и знакомым должника, требуя от них отдать долг или повлиять на должника.
Общаться по поводу просроченной задолженности можно исключительно с самим кредитором и с теми лицами, которые дали свое письменное согласие на такое общение, то есть подписали договор.
Кредиторам запрещено сообщать информацию об условиях кредита, о состоянии расчетов или наличии задолженности "лицам, которые не являются стороной этого договора".
Если для выдачи займа кредитор требует указать поручителя, с этим человеком необходимо заключить договор. Просто потребовать от заемщика назвать имя или данные поручителя - незаконно. Нет документа - нет финансовых отношений.
Коллекторам запрещено скрывать свое местонахождение, контактные данные и прочие сведения:
- если кредитор заключает договор о сотрудничестве с коллекторами, он должен сообщить об этом в НБУ и разместить всю информацию на своем сайте и в офисах, где принимают клиентов (в отделениях банков);
- раскрыть информацию о себе обязана сама коллекторская компания, разместив все сведения в открытом доступе на своем сайте и в офисах.
Общение с коллекторами
Впервые связываясь с кредитором по поводу задолженности, коллектор сразу обязан сообщить:
- полное название компании-кредитора, чьи интересы он представляет;
- точное название своей компании, ее телефон и адрес (электронный или почтовый) для переписки;
- свои фамилию, имя и отчество;
- правовые основания для общения (наличие задолженности);
- точный размер долга с указанием отдельно размер кредита, суммы процентов, размера комиссии и т.д.
Коллекторы обязаны записывать каждый разговор с заемщиком, хранить эти записи 3 года и предъявлять их по требованию НБУ.
После того как сотрудник коллекторской компании представился, потребитель имеет право потребовать от него документы, подтверждающие его слова (название организации, имени, суммы долга и т. д.). Эти документы он обязан по требованию "клиента" предоставить в течение 5 дней - вручить лично, отправить по почте (на дом или электронной).
Права должников и коллекторов
Должник в праве потребовать подтверждающие документы от самого кредитора. Он обязан предоставить их в течение 7 дней. Факт получения документов должна подтвердить расписка, либо должно пройти 10 дней со дня отправления документов.
Пока заемщик не получит документы, ни кредитор, ни коллекторы не имеют права общаться с должником. Если же вам настырно названивают по поводу долга - это повод для жалобы в НБУ.
Должник должен проверить зарегистрирована ли коллекторская компания в реестре НБУ. Если у компании есть лицензия и вы получили подтверждающие документы, что вам звонил представитель легальной коллекторской компании, - придется общаться.
Кредиторы и коллекторы имеют право звонить, предлагать встретиться (строго с 9:00 до 19:00), отправлять почтовые (с пометкой "Вручить лично"), текстовые или голосовые сообщения всеми доступными средствами коммуникации.
Коллекторы не имеют права спрашивать о:
- графике работы;
- месте и времени отдыха;
- поездках по Украины и за границу;
- местах и времени встречи с родственниками друзьями;
- информации в соцсетях;
- состоянии здоровья;
- политических и религиозных взглядах;
- членстве в партиях и общественных организациях;
- фотографиях.
Кредиторам и коллекторам запрещено:
- посягать на достоинство, права и собственность потребителя и его близких;
- обманывать насчет размера долга и последствий неуплаты;
- угрожать судом;
- по собственной инициативе звонить и писать должнику с 20:00 до 9:00 (в ночное время), в выходные и праздничные дни;
- общаться с должником чаще двух раз в сутки;
- скрывать имя, номер телефона или адрес, с которого приходят сообщения;
- использовать функцию автодозвона дольше 30 минут в сутки;
- использовать на конвертах или в электронных сообщениях изображения, которые могут быть расценены как угроза;
- использовать на конвертах и в сообщениях надписи, которые указывают на наличие долга ("решение о взыскании", "сообщение о выселении" и т. п.);
- извещать третьих лиц о наличии долга;
- требовать от кого-либо взять на себя обязательства должника, если это не предусмотрено договором;
- совершать действия, которые могут нанести вред репутации потребителя и его близких;
- требовать погашения долга иначе, чем это предусмотрено договором;
- общаться с лицами, которые не дали на это согласия в договоре;
- общаться с недееспособными лицами, с теми, кто имеет инвалидность I группы, кто находится на стационарном лечении, а также с несовершеннолетними (для прекращения общения необходимы подтверждающие документы).
Напомним, что ранее "Подробности" написали статью о том, что делать и кому жаловаться, если звонят коллекторы.
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