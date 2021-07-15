Опозиційні телеканали Грузії припинили мовлення на знак протесту [ Редактировать ]
Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Керівники телекомпаній вимагають від влади розслідувати причини смерті телеоператора Олександра Лашкараву і покарати винуватців.
Чоловіка жорстоко побили минулого тижня під час прайду в Тбілісі. У вівторок його поховали. Серед вимог також - відставка керівника уряду Іраклія Гарібашвілі.
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