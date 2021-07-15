Медики радять не нехтувати карантинними правилами і робити щеплення

Новий штам коронавірусу "Дельта" виявили на Закарпатті. Про це свідчать результати аналізів, які надійшли з європейської лабораторії. Нову мутацію привезли двоє заробітчанок із Росії, де вірус стрімко шириться.

Лікарі кажуть, цей штам особливо небезпечний для молоді. Перші симптоми схожі на харчове отруєння. Тому медики радять не нехтувати карантинними правилами і робити щеплення.