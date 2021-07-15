В недавнем исследовании Университета Тафтса (США) было проанализировано, как потребление цельного и очищенного зерна влияет на пять известных факторов риска сердечных заболеваний с течением времени: окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, триглицериды и ЛПВП (часто называемые здоровым холестерином). Результаты исследования опубликованы в англоязычном журнале Journal of Nutrition.

Цельные зерна состоят из богатого клетчаткой внешнего слоя и внутреннего зародышевого слоя. По словам исследователей, этот внутренний слой наполнен витаминами группы B, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Измельчение зерен удалит богатые питательными веществами компоненты.

В своем новом исследовании исследователи использовали данные 3100 участников Framingham Heart Study Offspring Cohort, чтобы определить факторы долгосрочного риска сердечных заболеваний. Команда проанализировала влияние на здоровье употребления цельнозерновых и очищенных зерен в среднем в течение 18 лет.

Было обнаружено, что окружность талии увеличивалась в среднем более чем на дюйм у тех, кто потреблял цельнозерновые продукты с низким содержанием зерна, в то время как у тех, кто потреблял мало цельнозерновых продуктов, она увеличивалась только примерно на полдюйма у тех, кто потреблял большое количество продуктов.

По словам исследователей, цельнозерновые продукты могут помочь сохранить размер талии и минимизировать другие факторы риска несколькими способами. По словам автора исследования Кэли Савики из Университета Тафтса, присутствие клетчатки в цельнозерновых продуктах оказывает насыщающее действие и положительно влияет на скачки сахара в крови после еды. Магний, калий и содержащиеся в нем антиоксиданты также могут способствовать снижению артериального давления.

"Наши результаты показывают, что употребление цельного зерна как часть здоровой диеты приносит пользу для здоровья, помимо простой помощи в похудении или поддержании веса", - заявила автор исследования Никола Маккеон из Университета Тафтса.

Данные показывают, что люди, которые едят больше цельнозерновых, также могут лучше поддерживать уровень сахара в крови и кровяное давление с течением времени.

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