Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено двох армійців, один з них - у тяжкому стані. Ворог і далі застосовує заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів.

Зруйновані будинки, посічені осколками паркани, територія навколо порізана окопами. Колись тут були заміські дачі - до Донецька звідси лічені кілометри. Тепер тут передові позиції армійців.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Копають вони і навіть не соромляться. Особливо, якщо туди трохи далі, то норма навіть в повний зріст вилазити. І ходити. А щодо укріплення - роботи ведуться постійно. Періодично навіть окопні міни чутно.

Вояки розповідають: супротивник тут стоїть на місці, підходити не намагається. Але стріляє постійно.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Останнім часом - це десь півтора тижні - вони активізувалися в нічну пору. Простріли, час від часу гранатомет працює. Як такої, тиші немає. Зазвичай починають о 12 ночі і до 3. Кожні 15 хвилин.

А вдень тут тиша. І зрозуміло чому. Поки ми заїжджали на позиції й працювали - кілька разів бачили патрулі міжнародних спостерігачів. Коли вони у прифронтовій смузі - зброя зазвичай мовчить.

Цей шлях проходить за кілька кілометрів від передової. Салютує почесний караул. У четверту роковину загибелі Євгена Сарнавського. Його побратими встановили та урочисто відкрили тут меморіал пам'яті.

Кавалер ордена Богдана Хмельницького, династійний військовий, сапер Євген Сарнавський воював від самого початку бойових дій. Був у полоні, після звільнення повернувся на передову. Чотири роки тому він підірвався на міні під час виконання завдання, тут поблизу.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо ми втратимо пам'ять про минуле - у нас не буде майбутнього. 8 рік йде війна і діти, які народилися, коли йде війна - пішли в школу. Це новітня історія, яка твориться тут і вони повинні знати своїх героїв.

Уперше на місці загибелі Євгена побувала його мати. Каже, приїхала віддати шану героєві - від себе і від його дружини та маленького сина.

Валентина Сарнавська, мати Євгена Сарнавського:

Я хотіла сюди їхати сюди сама, а невістка з малою дитиною поки що не ризикнула. Маленький - 4 роки, ще не так прийме, бо я в один день дізналася, що син підірвався і що буде онук. Дві новини в один день.

Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу супротивник щонайменше 13 разів обстрілював армійські позиції. Зокрема й з гаубиць. Двоє вояків зазнали поранення.