Обнаруженные на Марсе озера могут быть "чем-то другим", но не водой Источник: NASA

Недавно было проведено исследование о том, что на Марсе может существовать вода в жидком виде. Однако не на поверхности, а под ней – глубоко в недрах планеты.

Вероятность образования озера диаметром около 20 километров впервые была озвучена в 2018 году, когда космический корабль Mars Express "Европейского космического агентства" исследовал южную полярную шапку планеты с помощью своего усовершенствованного радара MARSIS для зондирования недр и ионосферы.

Орбитальный аппарат обнаружил яркие пятна на измерениях радара, намекая на большой объем жидкой воды под 1,5 км твердого льда, который мог быть пристанищем для живых организмов.

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Последующие исследования обнаружили свидетельства дополнительных бассейнов, окружающие основное озеро.

Откуда на Марсе вода?

Однако сообщество планетологов всегда скептически относилось к существованию жидких озер на Красной планете, поскольку для поддержания подледных условий потребовалось бы какое-то постоянное геотермальное отопление.

Подо льдом средняя температура составляет -68°C, что намного выше точки замерзания воды, даже если озера представляют собой рассол, содержащий здоровое количество соли, которая снижает точку замерзания воды.

Вода на Марсе существует только в виде льда

Подземный бассейн магмы, который поддерживает жидкости в этом районе – маловероятный сценарий, учитывая отсутствие на Марсе современного вулканизма.

"Если это не жидкая вода, то необходимо объяснение наблюдаемым нами ярким радарным отражениям", - комментирует ученый-планетолог Карвер Бирсон из Университета штата Аризона в Темпе.

Раскрытие тайны

В исследовании, опубликованном в газете Geophysical Research Letters, Бирсон и его коллеги описывают еще пару веществ, которые могут объяснить отражения.

Отражательная способность радара зависит от электропроводности материала, через который проходит радиолокационный сигнал. Жидкая вода имеет довольно характерную радиолокационную сигнатуру. Но изучение электрических свойств как глинистых минералов, так и замороженного рассола показало, что эти материалы могут имитировать этот сигнал.

Mars Reconnaissance Orbiter

Ученые считают, что гораздо более вероятно, что радар уловил какие-то минералы или солевые отложения, которые сформировались в результате древнего геофизического процесса.

"Мы на 85% уверены, что это не жидкая вода", – говорит Эдгард Ривера-Валентин, планетолог из Института Луны и планет в Хьюстоне.

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Озера, если они действительно существуют на Марсе, вероятно очень холодные и содержат до 50 процентов соли – условия, в которых не могут выжить никакие известные организмы на Земле.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние. Также зимой был получен впечатляющий снимок Марса с расстояния в миллион километров.