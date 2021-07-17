Ексклюзивна інклюзія. В Україні потроху впроваджують один із основних напрямів освітньої реформи. А саме - інклюзивне навчання. За планами Уряду діти зі шкіл-інтернатів мають перейти до звичайних шкіл.

І хоча певні результати вже є, невирішених питань все одно більше. Яких саме - розкаже Ірина Розова

Безбар'єрний освітній простір, де всі діти - рівні.

Віктор Сальков, в.о. керівника експертної групи з питань інклюзивної та позашкільної освіти МОН України:

Де не має спеціальних шкіл, інклюзивних класів, лікарняних шкіл. Є освітній простір - дитячий садок, середня освіта, професійно-технічна освіта, освіта впродовж життя.

Але все це зіткнулося із суворою українською реальністю.

Віктор Сальков, в.о. керівника експертної групи з питань інклюзивної та позашкільної освіти МОН України

Нашим дітям, маючи потребу в навчанні в інклюзії до школи ще треба дійти!

Закарпаття. Селище Велике Березне. Троє діток Оксани навчаються в місцевій школі-інтернаті.

Середній - Денис вже перейшов у третій клас. У хлопчика, як і у його брата та сестри проблеми з серцем. А у школі-інтернаті діти майже під цілодобовим наглядом лікарів. Роблять дихальні вправи та займаються лікувальною фізкультурою.

Оксана Присупська, мати чотирьох дітей:

Ходять на дихання, на логопедію, так як хлопці не дуже добре говорять.

Мама Оксана практично сама виховує немовля та трьох погодків. Зранку відводить до школи, на ніч забирає додому. Каже, тільки так може бути спокійною за здоров'я дітей. Які намагалися відвідувати і звичайну школу.

Оксана Присупська, мати чотирьох дітей:

Та школа не така як тут, тут якщо щось є ізолятор, в який діти можуть в любий час звернутися, правда, Дениско?

Великоберезнянська школа-інтернат єдина на все Закарпаття, де діти із серцево-судинними захворюваннями можуть і навчатися, і лікуватися. Через освітню реформу місцева влада мала перепрофілювати заклад. Але раптом вирішила закрити.

Оксана Присупська, мати чотирьох дітей:

Було таке питання ліквідація школи, але всі проти - за нашими дітьми тут дуже дивляться.

Мітингами місцеві все ж вибороли заклад. Однак масове закриття шкіл-інтернатів почалося ще від 2017. І замість права на вільну освіту діти отримали лише додаткові обмеження. Виправити ситуацію з інклюзивним навчанням мала б спеціальна ТСК при Верховній Раді.

Павло Сушко, голова ТКС з питань розслідування порушення прав дитини під час здійснення децентралізації:

Ніхто не хоче бачити, ніхто не хоче зізнавати, що в нас нема, куди дівати дітей+якщо там покрівля протікає й батьки віддали її там в інтернат, то треба направити кошти, підтримати родину, відремонтувати будинок, а потім повернути дитину туди.

Допомогти цьому мають вже органи соцзахисту, повідомляють в Міносвіти. А от щодо інклюзивного навчання - чиновники погоджуються - викликів багато. Втім, необхідність соціалізації дітей з особливими потребами вже давно на часі.

Віктор Сальков, в.о. керівника експертної групи з питань інклюзивної та позашкільної освіти МОН України:

Зараз держава зобов'язує обов'язково кожного директора школи при будь-якому зверненні, навіть однієї дитини відкрити інклюзивний клас і забезпечити інклюзивний клас асистентом вчителя, викликів багато - це сільські школи, опорні школи.

Якщо за перший рік освітньої реформи до інклюзивного навчання долучилися близько 300 школярів, то нині в Україні в інклюзивних класах навчаються вже близько 25 тисяч дітей.