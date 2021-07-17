В Киеве перевернулся катер с парашютистом в воздухе: мужчину унесло ветром (видео) [ Редактировать ]
На Киеве на Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте.
"Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", - сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Как пишет dtp.kiev.ua, мужчину унесло над сушей, его пытались поймать. На видео очевидцев видно, что на месте происшествия дует сильный ветер.
Стоит отметить, что 17 июля, на Киев и область обрушился сильный ветер, дождь с градом и резко ухудшилась погода.
Парасейлинг - это активный вид отдыха, популярное развлечение на многих курортах. Человека со специальным парашютом прикрепляют с помощью длинного троса к двигающемуся транспорту, обычно к катеру. Когда катер разгоняется, человек может парить по воздуху.
Длина веревки должна составлять около 120 метров при высоте полета до 60 метров, а вес парящего не должен превышать 100 килограмм. При этом скорость катера или другого транспорта должна составлять 50-60 км/час, а погодные условия - быть благоприятными.
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