По коліно у воді, стоячи у заторах та із частково закритою підземкою. Так сьогодні пересувалися містом кияни. Столицю накрила потужна злива. За пів години випала тижнева норма дощу. Дороги й тротуари більше нагадували канали, тільки замість човнів - автівки. Не встояло навіть метро - деякі станції зачинили, щоб врятувати від потопу.

Київ під ударом стихії. Опівдні небо вкрилося чорними хмарами. Столицю накрила потужна злива, яка спричинила справжній потоп на вулицях та автошляхах.

Вот такой вот дождь в Киеве. Вон "жигуль" пливет, ха-ха, но пливет...

Небувала гроза, блискавки і стіна дощу. Злива затопила місто буквально за пів години. Дороги перетворилися на повноводні потоки. Підтоплені автівки глохли й спричиняли довжелезні затори.

Система стічної каналізації не витримала. Зливові ями виявилися замулиними і забитими сміттям. Велика вода підтопила дві станції метро. Потоки хлинули в переходи на станціях "Берестейська" та "Академмістечко" і затопили їх за декілька секунд.

Становище виявилося критичним. Вода потрапила в касові зали, тож керівництво метрополітену закрило ці станції на час усунення наслідків стихії. Мережу наповнили сотні відеороликів. Як киянам довелося по пояс у воді пересуватися містом.

Відкачувати воду зі столичних шляхопроводів залучили рятувальників та спецтехніку. Шквальний вітер теж наробив лиха. У місті чимало повалених дерев, які пошкодили лінії електроживлення. А подекуди, дерева та гілля падали просто на автівки.

Анжеліка Ганчук, синоптик українського гідрометцентру:

Просто через те, що у нас була така сильна спека, те вологе повітря, яке надійшло, спричинило ефект ніби воду вилили на сковорідку. От таке явище відбулося і в нас, тому такої інтенсивності були опади.

За прогнозами синоптиків, найближчі декілька днів будуть дощовими майже по всій території України. У Карпатах уже оголосили гідрологічний рівень небезпеки. Утім осередком злив будуть центральні області.

Анжеліка Ганчук, синоптик українського гідрометцентру:

Більше того, у середу ми очікуємо на найінтенсивніші опади, майже вся територія України підпаде під вплив дощів. Тобто це такі області як Київська, Чернігівська, Полтавська і Черкаська будуть у такому ядрі максимальної інтенсивності опадів. Там випаде максимальна кількість води.

Опади супроводжуватимуться грозою, подекуди будуть у вигляді граду. Рівень небезпеки підвищений, утім метеорологи заспокоюють: такого катаклізму, як у Німеччині, в Україні не прогнозують. І вже з початком наступного тижня до нас знову повернеться спекотна погода.