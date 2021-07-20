Квіти, фото. А ще напис "Політична справа". Сьогодні зранку в Києві вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета. Біля меморіалу на перехресті вулиць Франка та Хмельницького. Саме там, де п'ять років тому і сталося гучне вбивство. Настільки гучне, що відлуння чути й досі. От тільки винних не покарано.

Про Павла Шеремета, який за життя сам був викликом політичним системам одразу кількох країн. І про розслідування його вбивства, яке теж стало викликом - нашій правоохоронній системі. Ігор Левенок.

Київ. Двадцяте липня 2016. Ранок. Сьома сорок п'ять. На розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка вибухає авто. За кермом машини був журналіст Павло Шеремет.

Він живий ще був, але ж ранений, і там перебиті ноги, скоріше за все. Начали гасити машину - і одразу як открили двері, получився сквозняк, і машина, як факел, загорілася.

Шеремет їхав на свій ранковий ефір на одній з українських радіостанцій. Поліція на місці події називає причину вибуху. Спрацювала саморобна міна, яку прикріпили до днища авто.

Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ (2014 - 2021):

Було закладено безоболонковий вибуховий пристрій потужністю від 400 до 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Для такого автомобілю така кількість вибухівки не залишала жодного шансу для того хто там перебував.

Це було вбивство, вчинене у центрі Києва, на показ. Під камерами спостереження і при багатьох очевидцях.

Хатія Деканоїдзе голова Національної поліції України (2015 - 2016):

Возьмем все записи с камер, которые здесь все вокруг, абсолютно, сделаем разведку и как только что-то будет известно, конечно ми вам скажем.

За що вбили журналіста? Головним мотивом правоохоронці називають професійну діяльність. Павло Шеремет спершу працював на білоруському телебаченні. Через конфлікт із режимом Лукашенка, був засуджений до умовного терміну. Переїхав до Росії. Був ведучим головної новинної програми "Время". Згодом оселився в Україні. Працював журналістом та ведучим на різних каналах телебачення і радіо. Він ставив гострі запитання владі.

Понад три роки запитання "хто вбив Павла Шеремета" залишалося без відповіді. Наприкінці 2019 поліція раптом заявляє: відповідь є. На гучному брифінгу за участі президента, Генпрокурора та міністра внутрішніх справ поліцейські вперше розповідають.

Сьогодні Головне слідче управління поліції затримало підозрюваних у справі Павла Шеремета...

Оприлюднюють прослуховування телефонів, відео з камер спостережень, фото фігурантів із соцмереж.

Особа жіночої статі наближається до автомобіля Павла Шеремета, оглядається навколо, достає з пакунку імовірний вибуховий пристрій та підкладає його під автомобіль.

У вбивстві Шеремета звинувачують музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та медсестру Яну Дугарь.

Антоненко Андрій Сергійович захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вирішив створити організовану злочинну групу, щоб у її складі вбити журналіста та ведучого Шеремета Павла Григоровича.

Усі троє мають пов'язані з фронтом: як волонтери або добровольці. Усі троє причетність до злочину заперечують. Версія МВС викликала чималий спротив у частини суспільства. Симпатики затриманих вважають, що тих "визначили" винними.

Журналісти знаходять чимало прогалин у слідстві. Багато запитань лишилися без відповідей. Та й самі правоохоронці від попередньої версії відмовляються. Змінюють статус підозрюваних і мотиви убивства. Тепер трійцю звинувачують у вбивстві на замовлення, з метою, цитую: "провокації численних акцій протесту".

На мою думку, достатньо доказів і сторона обвинувачення буде надавати їх в ході судового розгляду. Вина обвинуваченого Антоненка підтверджується не тільки висновками вказаних експертиз, а також іншими матеріалами.

Та зрештою, суд пом'якшує запобіжні заходи підозрюваним. Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під домашнім арештом, Яна Дугарь під особистим зобов'язанням. На щорічних пресконференціях президент Зеленський не оминає питання вбивства Шеремета.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо там були великі помилки, якщо не дай боже, було щось спеціально спрямовано проти цих людей, я готовий робити серйозні висновки.

Новий міністр МВС Денис Монастирський теж справу Шеремета не оминає. Обіцяє зробити висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи. Та перед тим хоче дочекатися рішення суду.